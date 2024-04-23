بعد نعمة الأفوكاتو محمد سامي يؤكد وجود مي عمر في رمضان 2025

الوكيل الإخباري - كشف المخرج محمد سامي، عن تجديد تعاونه مع زوجته النجمة مي عمر في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2025، لافتا إلى أن العمل الجديد سيعرض في 30 حلقة وليس 15 كما حدث في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض مؤخرا وحظى بمشاهدة كبيرة.

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وقال محمد سامي، في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": العمل اللي جاي لرمضان 2025 مسلسل 30 حلقة إن شاء الله، ودلوقتي أنا في كتابة الحلقة الـ 17، و مي عمر هتبقى شخصية مختلفة خالص.

وأضافت مي عمر: لازم كل مرة يكون في اختلاف مش بخاف من ده بالعكس دي حلاوة التمثيل إنك تعيش شخصيات مختلفة وتدخل في عوالم جديدة ويبقى دا مش شكلك ومش لبسك ومش طريقتك، أنا بحب "نعمة" ولبسها وطريقتها.



وحاول عمرو أديب الكشف عن المزيد من التفاصيل حول نجوم العمل ومن سيستم الاستعانة به من نجوم مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، إلا أن المخرج محمد سامي تكتم على التفاصيل وقال: إحنا هنخفي أي معلومات دلوقتي، مي عمر هتطلع بشخصية مختلفة.

سيدتي