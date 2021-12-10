أشهر ضابط في السينما المصرية .. شاهدوا كيف أصبح شكله الآن

الوكيل الاخباري - يٌعد الفنان حسين الشريف، من أشهر الفنانين المصريين الذين قدموا شخصية الضابط، وحقق من خلال هذه الشخصية شهرة كبيرة جعلت كل المخرجين والمنتجين وصناع الأفلام، تستعين به فى العديد من الأعمال في السينمائية وفي المسلسلات التي وصلت لـ 60 عمل ، في حقبة الثمانينات والتسعينات .

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وكشف الفنان حسين الشريف ، خلال تصريحات إعلامية ، عن أسباب غيابه عن الساحة الفنّية نحو ثماني سنوات، قائلًا: المُخرجين اللي كنت شغال معاهم، بِعدوا عن الساحة هم كمان، والأجيال الجديدة الموجودة في المجال متعرفناش.

ونفى الشريف ، ما يُشـاع بشأن اعتزاله الفن، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عـارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنّ سيعود للتمثيل مرة أخرى حال وجود عرض فني مُناسب ، مٌشيراً إلى أنه انتقل إلى مرسى مطروح منذ سنواتٍ قليلة، بعد قلة العروض الفنّية .

وتابع الفنان المصري حسين الشريف، أنا من عشاق مطروح .. بحب مطروح من سنوات طويلة وناسها حلوين .. فيها هدوء عكس القاهرة، التي لم يعد لي شغل فيها ، متابعًا: جيت وفتحت محل بقالة صغير هنا وبقضي فيه أغلب وقتي.

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