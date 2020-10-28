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الأربعاء، 28-10-2020 02:40 م

احلام تخضع لتجارب الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري _ اعلنت الفنانة الاماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن خضوعها لتجارب الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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حيث انها نشرت صورة لها اثناء تلقيها الجرعة وارفقتها بتعليق قالت فيه : “‏تم بحمد الله والفضل له والمنة أولاً. ثم لجهود بلادي الإمارات وحكومتنا الرشيدة. التطعيم والجرعة الثانية ضد فيروس كورونا. اللهم انفعنا وانفع بنا. التطعيم هو طريقنا للحياة الطبيعية”.

يشار الى أن أحلام كانت قد تلقَّت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 

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