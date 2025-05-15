شاهد نانسي عجرم تمهّد لأغنيتها الجديدة "ورانا إيه" بطريقة مميزة

وعلقت عجرم على الفيديو قائلة :"غدًا لن أُصدر فيديو موسيقي، أنا أشارك لحظة، شعور، جزء مني أراد فقط أن يغني، ويرقص، ويضحك، ويشعر بالحياة، بحرية، وبجنون، وبصدق، ترقبوا المزيد".
متابعو نانسي إنهالوا بالتعليقات ، مشيرين إلى أنهم بإنتظار الأغنية وجاء فيها "شو راح يصبرنا لبكرا"،"نار يا حبيبي نار"، في الانتظار يا العالمية"،"اغنية وعيد ميلادها وفيديو كليب بنعيش احلى اللحظات "، وغيرها.
I’m sharing a moment.
A feeling.
A part of me that just wanted to sing, dance, laugh, and feel alive…freely, wildly, truly.
Stay tuned 💫 #WaranaEh pic.twitter.com/12rxo0uDlS
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