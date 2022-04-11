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الإثنين، 11-04-2022 12:22 م

الدنيا بخير.. ديانا كرزون وعماد فراجين يتنكران لمساعدة المحتاجين

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الوكيل الإخباري - يواصل الإعلامي الإماراتي أحمد اليماحي، شد أنظار الجمهور لبرنامجه الإنساني "الدنيا بخير"، من خلال عرض الحالات الإنسانية، التي يقدم لها البرنامج دعماً مباشراً، بحضور نجم من نجوم الفن العربي في كل حلقة، في محاولة للإضاءة على أوجاع الناس، والمساهمة في تحسين حياتهم، ودفع الآخرين ليقوموا بواجبهم تجاه الغير. 

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وبرنامج "الدنيا بخير"، الذي يقدمه تلفزيون أبوظبي، يوثق الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات، والهلال الأحمر، في مساعدة الآخرين بمختلف دول العالم.

 

وفي الحلقة الثامنة، حلّت الفنانة ديانا كرزون ضيفة على البرنامج، وتنكرت بشخصية آية محمد، موظفة تحب عمل الخير، والتقت بأم مكافحة لديها أربعة أطفال، ومصابة بتليف في الكبد، وتعمل بائعة عربة، وتتولى دفع رسوم تدريس أبنائها، وبسبب الظروف الصعبة تراكمت عليها الديون، ما يعني أنها لن تستطيع دفع تكاليف علاجها أيضاً. ورغم ذلك، فإنها ما إن سمعت بأن الموظفة آية تجمع مبلغاً من المال لمساعدة امرأة أخرى على اجراء عملية جراحية، حتى هبت للمساعدة دون تردد، وقدمت لها المبلغ القليل الذي بحوزتها، قبل أن تتفاجأ بأن لها هدية من برنامج "الدنيا بخير"، تعينها وتساعدها على مسؤولياتها.. فحمدت الله.

 

وقالت الفنانة ديانا كرزون إن تلك المرأة علمتها الكثير، ووصفتها بصاحبة أجمل ابتسامة، وأطلقت عليها لقب "أم رضا"، لأنها كانت راضية بما كتبه الله لها. 

 

زهرة الخليج

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