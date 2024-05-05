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الأحد، 05-05-2024 12:11 م

النجوم ينعون بدر بن عبد المحسن

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الوكيل الإخباري - غيّب الموت الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن يوم (السبت) في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهر 75 عاماً بعد معاناة مع المرض.

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ونعى رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، الأمير بدر بن عبدالمحسن، قائلاً: "رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفر له وأسكنه فسيح جناته، عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه وآل سعود الكرام والشعب السعودي، خبر حزين وأحس فقدت أب لي ولكن لا أقول إلا الحمدلله على كل حال".


وعبّرت المطربة الإماراتية أحلام عن حزنها على رحيله في أكثر من تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس"، فكتبت: "انطفى ضي الحروف. إنا لله وإنّا إليه راجعون، قدّر الله، وما شاء فعل، اللهم اغفر لعبدك البدر بدر بن عبد المحسن وارحمه واجعل ما أصابه من مرض تكفيرًا له، وارفع درجته في الجنة، وألهمنا الصبر".


ووصفت المطربة نوال الكويتية الشاعر الراحل بالأب الكبير والصديق، وكتبت عبر حسابها على منصة إكس: "ستبقى دائما في قلوبنا وقلوب كل من يحبونك. رحم الله الأمير بدر بن عبد المحسن وأسكنه فسيح جناته. خالص العزاء لأسرة الأمير بدر بن عبد المحسن ولأسرة آل سعود الكرام".


وقال الفنان السعودي عبادي الجوهر: "رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن وغفر له وأسكنه فسيح جناته".


ونشرت الفنان المصرية أنغام صورة الراحل مرفقة بتعليق جاء فيه: "يا رب، اغفر له وارحمه، خالص العزاء لعائلته، أحزنني جدا خبر رحيلك".

 

لها 

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