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السبت، 04-05-2024 01:56 م

أحمد وعمرو سعد مذيعان للمرة الأولى

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الوكيل الإخباري - يخوض النجمان المصريان أحمد سعد وشقيقه عمرو سعد تجربة تقديم البرامج التلفزيونية، هي الأولى لهما في مشوارهما الفني.

ويجتمع الشقيقان هذه المرة ليس كضيفين، بل مذيعين ضمن برنامج تلفزيوني بعنوان "بيت السعد"، من إخراج محمد سامي.

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ولا تزال تفاصيل البرنامج من حيث الفكرة والمضمون والشخصيات التي يلتقيان بها في البرنامج، لا تزال في طي الكتمان، إلا أن الشركة المنتجة للبرنامج ستكشف تفاصيله قريباً.


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