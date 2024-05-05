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الأحد، 05-05-2024 12:04 م

عبادي الجوهر يبكي على الهواء حزناً على بدر بن عبدالمحسن

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الوكيل الإخباري - بكلمات من الحزن تحدث الفنان السعودي عبادي الجوهر عن وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، موضحاً كيف كان يجلس ويتحدث معه لفترات طويلة.

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وفي مقابلة مع "العربية إف إم" لم يتمالك الجوهر نفسه عندما سأله المذيع عن كلمة أخيرة يريد توجيهها إلى الراحل، حيث بكى على الهواء وسط مشاعر من الأسى، موجهاً تعازيه إلى عائلة الفقيد.


يذكر أن الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن توفي أمس السبت، في العاصمة الفرنسية عن عمر ناهر 75 عاماً بعد معاناة مع المرض.


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