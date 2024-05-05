الأحد 05-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل فتاة ويشدد اجراءاته العسكرية في البلدة القديمة من القدس

إطلاق مبادرة أردنية لتوفير الغذاء لأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي

اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية المنددة بالحرب على غزة

حماية المستهلك تطالب بشمول الدجاج الطازج بقرار السقوف السعرية

المدارس الخاصة: عقد عمل جديد للمعلمين المعينين لأول مرة مدته 12 شهراً

الكهرباء الوطنية تسعى لرفع نسبة توافرية شبكة النقل الى 99.96 % عام 2026

قتيلان في هجوم استهدف مرشحا للانتخابات في المكسيك

صور- فيضان يجتاح مناطق واسعة في تكساس

الضمان: الإعلان عن الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية نهاية الأسبوع

صور- مصرع سائق بعد اصطدام سيارته بإحدى بوابات البيت الأبيض

الأحد، 05-05-2024 11:29 ص

رنا سماحة تهاجم حسن شاكوش... وهذا ما وصفته به

image


الوكيل الإخباري - هاجمت الفنانة رنا سماحة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، مستنكرةً إطلاق لقب "مطرب شعبي" عليه، ومؤكدةً أنها ترى نجوم الفن الشعبي مميزين للغاية، لأنهم يتمتعون بخامة صوت فريدة.

اضافة اعلان


وقالت رنا إنها لا تعتبر حسن شاكوش مطرباً شعبياً بل مُؤدي مهرجانات، ويجب ألاّ يصنّف بخلاف ذلك، كما أنه لم يقدّم أغاني شعبية خلال مسيرته الفنية، وأضافت: "لو كان حقاً مطرباً شعبياً، أين الأغاني التي قدّمها؟ ولماذا لا يغني شعبي؟ليس من الضروري أن يكون مطرب المهرجانات يملك صوتاً جيداً، بعكس نجوم الفن الشعبي".


وعن أصوات نجوم الفن الشعبي المفضلين لديها، قالت رنا سماحة إنها تحب أصوات كلٍ من: أمينة، بوسي والفنان رضا البحراوي.


لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image_750x_64a3fe13ecd8a

أحمد وعمرو سعد مذيعان للمرة الأولى

2024531457283356N

آمال ماهر ونجوى كرم وشيرين يتألقن بـ 3 دول خليجية في آن

17342118486308202404290215101510

حقيقة زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر

2f44297a-7d87-4fe5-8931-c879819742b4

غادة عبد الرازق تتحدث عن إثارة الجدل والزواج من شاب أصغر منها

4111

طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل باعتراف صريح حول حياتها العاطفية

2024430124853692XF

بعد جدل الحشاشين.. أحمد السقا يوجه كلمة حق لكريم عبدالعزيز

أخبار متعلقة
تعتعتع

تجدّد أزمة حسن شاكوش وطليقته بعد حلقة رامز جلال