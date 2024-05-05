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الأحد، 05-05-2024 01:29 م

‎بعد تداول الشائعات.. دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن حبيبها

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الوكيل الإخباري - حسمت الفنانة المصرية دينا الشربيني حقيقة وجود جزء ثالث من المسلسل العائلي "كامل العدد"، بعد نجاح جزئيه في موسمي رمضان 2023 و2024 على التوالي، مؤكدة أن مؤلفتا العمل يعتزمان كتابة جزء ثالث، يتعلق بالأطفال والمراهقين.

وخلال اللقاء، كشفت الشربيني هوية حبيبها، مؤكدة أنها تعيش قصة حب مع رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني، ويجمعهما أصدقاء مشتركين، نافية ما تردد حول أنه إعلامي مشهور.

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وقالت الشربيني: "بالفعل أعيش قصة حب حالياً، وهو شخص جدع جداً وأحترمه للغاية، وظهر أصله وقت فقدان والدي.. اسمه حسين ويعمل في مجال إدارة الأعمال".

 


وعددت الشربيني صفاته ومزاياه على الهواء مباشرة، فقالت إنه شخص يتسم بالتدين والجدعنة والشهامة، ومحترم وشخصية محبوبة ولطيفة، ويسعى لدعمها دائماً، مشيرة إلى أن لا يحب الأضواء، حيث يحاولان تجنب الظهور معاً في الأماكن العامة.

 


ووجهت الشربيني رسالة شكر على الهواء مباشرة لحبيبها، مشيرة إلى أن تنتظر عرض مسلسل جديد لها على المنصات الرقمية قريباً وعدد حلقاته 10 حلقات.

 

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