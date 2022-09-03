الفنانة التركية هازال كايا تكشف عن جنس جنينها

الوكيل الإخباري-كشفت النجمة التركية هازال كايا على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي عن جنس جنينها وهو بنت، وذلك بعد فترة من التكتم عن الأمر وانتشار الكثير من الإشاعات، وقد تلقّت هازال عدد كبير من التهاني من قبل الجمهور.

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وكانت كشفت هازال كايا عن تعرضها للتنمر حين عرض "أسميتها فريحة" بسبب فرق الطول بينها وبين الممثل الذي شاركها البطولة شاتاي أولسوي.



وقالت هازال: "لقد تعرّضت لانتقادات عديدة خلال تمثيلي بجانب تشاتاي اولوسوي في مسلسل "اسميتها فريحة" بسبب فرق الطول بيني وبينه، نحصل على تعليقات غريبة، يقولون إننا محظوظون بالتمثيل مع مثل هؤلاء الممثلين الجيدين، إنهم يفعلون ذلك بنا جميعاً، لكننا لم نعد نأخذ الأمر بجدية".



