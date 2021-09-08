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الأربعاء، 08-09-2021 09:55 ص

المغرب يرشح فيلم عَلي صوتك للمنافسة على جائزة الأوسكار

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الوكيل الإخباري - أعلن المركز السينمائي المغربي أمس الثلاثاء ترشيح فيلم (عَلي صوتك) للمخرج نبيل عيوش للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة 94 للجائزة الأشهر عالميا بمجال السينما.

الفيلم بطولة إسماعيل أدواب ونهيلة عارف وأنس بسبوسي وأمينة كنان، وتدور أحداثه داخل أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء، حيث يعمل مغني الراب السابق أنس داخل مركز ثقافي وبفضل تشجيعه ودعمه يجد شبان المركز طريقة جديدة للتعبير عن قضاياهم وواقعهم عبر ثقافة الهيب هوب.

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وقال المركز إن لجنة متخصصة اختارت (عَلي صوتك) من بين أربعة أفلام كانت مؤهلة للترشح وفق المعايير المحددة من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.


وقوبل الفيلم باستحسان كبير لدى عرضه لأول مرة في يوليو تموز ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي بفرنسا.


ويحق لجميع الدول ترشيح فيلم ليمثلها في مسابقة أفضل فيلم أجنبي حتى الأول من نوفمبر قبل أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن قائمة قصيرة من 15 فيلما.


ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم 27 مارس في لوس انجليس بالولايات المتحدة.

 

المصدر - البيان 

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