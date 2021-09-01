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الأربعاء، 01-09-2021 02:32 م

بعدما سخروا من إصابتها : سيرين عبد النور مستاءة - صورة

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الوكيل الإخباري - بعد حملة الإنتقادات الواسعة التي تعرضت لها عقب نشرها مقاطع فيديو عبر خاصية "الستوريز" عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيها زوجها وهو يداوي إصابة قدمها، خرجت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن صمتها.

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وردت بقوة عبر حسابها الرسمي، مؤكدة أن بعض هذه الانتقادات، نابع من حقد ونوايا سيئة، وأن أصحاب الانتقادات يحبون الأذية، فكتبت: "بعض التغريدات السخيفة نابعة من حقد ما بيخلص ابداً صار عندي قناعة انو الانسان عدو نفسه بنواياه السيئة ومع الوقت سلبياته بتزيد ما بتنقص.

 

ما عندو وقت يختبر انو المحبة مفتاح الجنة لان قلبه الاسود ملتهي بالأذى يا انسان انت مش خالد على هالارض والوقت ما بينطر حدا.

 

وقالت: "سيرين انت بتعرفي قديش بحبك و ما بدي تفهميني غلط كلنا منعرف قديش انت حدا متواضع و بتحبي تشاركي الناس حياتك و تضحكي معنا و نحن كثير منحب هل شغلة بس في ناس لما شافت صورة اصابتك فكروكي عم تستخفي بوجع الناس يلي اكبر، ما تهتمي طالما انت مبسوطة".

 

لترد عليها سيرين قائلة: "مين هول الناس يا ملاك ؟ الناس يللي قاعدين ناطرين على الكوع شغلتهن وعملتهن يفسرو على ذوقهن النوايا؟؟ يللي بدهن يعملو من الحبة قبة؟ خلو شوية ايجابية وطفولية بنفسيتكن لتعرفو تكملو هالحياة بسلام".

 


 

المصدر - الفن 

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