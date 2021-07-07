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الأربعاء، 07-07-2021 04:37 م

تصرف غير متوقع من دينا الشربيني بعد سؤالها عن عمرو دياب - فيديو

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الوكيل الإخباري - انسحبت الفنانة المصرية دينا الشربيني، من أمام الكاميرات، في العرض الخاص لفيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، في إحدى دور العرض، بسبب الفنان عمرو دياب.

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وقالت وسائل إعلام مصرية إن "المشكلة بدأت عندما كانت دينا الشربيني تحضر أمام إحدى المراسلين لإجراء لقاء قبل دخولها قاعة العرض وقام المراسل بسؤالها عن سبب وضعها صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها وعن طبيعة العلاقة مع نور عمرو دياب، وهل هذه بداية للرجوع، أم محاولات منها لتحسين الوضع بينهما".

 

واستشاطت دينا غضبا وانسحبت أمام الجميع وصاحت بصوت سمعه جميع من كان بدار العرض، وقالت للمراسل: "إنتو فظاع.. إمسحوا التقرير دا بعد اذنكوا".

وكانت دينا الشربيني قامت بتهنئة نور عمرو دياب في عيد ميلادها، ووضعت صورة لها وقالت لها: "عيد سعيد للجميلة من الداخل والخارج"، لترد عليها نور عمرو دياب بحب كبير وأنها الأفضل والأحب بين الجميع.

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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