تطورات الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

الوكيل الإخباري - خضع الممثل المصري نضال الشافعي لعملية جراحية بعد اصابته بانفجار مفاجئ بالقولون، وذلك نتيجة مروره بحالة من الحزن الشديد أثناء تصوير فيلمه الجديد "ميني بار"، بسبب الضيق الشديد الذي شعر به في الأيام الماضية نتيجة خلافات شديدة مع منتج الفيلم.

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وقد جرت العملية بنجاح بباحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

وبدأ الشافعي يتماثل للشفاء وهو لا يزال متواجداً حالياً بالمستشفى لاستكمال عمليات العلاج عقب نجاح العملية الجراحية، ومن المقرر ان يغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان نضال الشافعي بدأ مؤخراً تصوير مسلسل جديد بعنوان “شارع 9” مع رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، احمد سلامة، سميرة صدقي، شريف باهر، صبا الرافعي، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق .

المصدر - الفن





