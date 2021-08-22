الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

ديما عواد ابو صبره مبارك التفوق والنجاح

اعلان من التعليم العالي حول سياسات قبول الطلبة في الجامعات

عروض على أكثر من 700 سلعة بالاستهلاكية العسكرية

الملك يصل موسكو

لبنان يتسلم 19 طنا من المساعدات الطبية الأردنية

الجامعة العربية تؤكد اهمية تعزيز دور ليبيا بالعمل التنموي العربي

بدء استقبال طلبات التعليم الإضافي بتربية البادية الشمالية الغربية

الرئيس التونسي : لا مجال للعودة إلى الوراء

أردوغان: أولويتنا الحالية في أفغانستان إجلاء مواطنينا

السيسي يستقبل وزير خارجية صربيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

الأحد، 22-08-2021 08:37 م

تطورات الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

نضنضننضنض


الوكيل الإخباري - خضع الممثل المصري نضال الشافعي لعملية جراحية بعد اصابته بانفجار مفاجئ بالقولون، وذلك نتيجة مروره بحالة من الحزن الشديد أثناء تصوير فيلمه الجديد "ميني بار"، بسبب الضيق الشديد الذي شعر به في الأيام الماضية نتيجة خلافات شديدة مع منتج الفيلم.

اضافة اعلان

 

وقد جرت العملية بنجاح بباحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

 

وبدأ الشافعي يتماثل للشفاء وهو لا يزال متواجداً حالياً بالمستشفى لاستكمال عمليات العلاج عقب نجاح العملية الجراحية، ومن المقرر ان يغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

وكان نضال الشافعي بدأ مؤخراً تصوير مسلسل جديد بعنوان “شارع 9” مع رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، احمد سلامة، سميرة صدقي، شريف باهر، صبا الرافعي، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق .

 

المصدر - الفن 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ىرلار

عبير أحمد تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

451efc52-6375-417a-baac-9713c4661635_16x9_1200x676

ذا روك يصدم الجمهور ويثير دهشته - فيديو

9448494_1622874907

الموت يفجع الفنانة ​جميلة عوض

elbashayer-2021-04-09_522114

شاهد ... كيف احتفلت إبنة عاصي الحلاني بعيد ميلاد والدتها - فيديو

8872540_1531078574

هذا موعد إصدار محمد حماقي أغنيته الجديدة يافاتني

2021_8_22_13_37_46_392

وفاة الفنان المصري ماهر لبيب