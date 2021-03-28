توقيف فنانة سورية شهيرة بسبب قيادة متهورة لسيارتها.. شاهد

الوكيل الاخباري - تداولت صفحات فنية وروّاد شبكات التواصل الاجتماعي خبر إلقاء السلطات المختصة في السعودية على الفنانة السورية لورين عيسى بسبب مخالفتها أنظمة السير والمرور في البلاد.

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وذكرت التغريدات أن الشرطة السعودية أوقفت الفنانة لورين عيسى بعد ظهورها في مقطع فيديو يرصد قيادتها السيارة بمنطقة جازان بأسلوب خطر على السلامة العامة.

وبدأت عيسى العمل الفني كمساعدة للمخرج فرحات المعروف من خلال مشاركته في إخراج فيلم "انا وزوجتي وأنا" الذي عرض على "قناة ام بي سي"، وقامت بكتابة نص مسرحي بعنوان "كلنا حكاية" وتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع السعودي بشكل خاص والمجتمعات العربية والخليجية بشكل عام.











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