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الإثنين، 09-08-2021 11:06 ص

ثناء دبسي وسليم صبري يبكيان بحرقة لفراق ابنتهما يارا - فيديو

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الوكيل الإخباري - حلّت الممثلة السورية ثناء دبسي ضيفة على برنامج "شو في ما في"، وانهارت باكية على الهواء بعد أن سألها المذيع عن إبنتها الممثلة السورية المهاجرة يارا صبري.

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وأكدت ثناء أنها تشتاق كثيراً ليارا التي هاجرت إلى كندا، وترغب بإحتضانها، مشيرة إلى أن لقاؤهما صعب جداً بسبب صعوبة الحصول على "فيزا" والتدابير التي فرضها وباء "كورونا"، ووصفت غياب إحفادها عنها بـ "حرقة قلب، لا يمكن للكلام عن يعبّر عنها".


أما زوجها الممثل السوري سليم صبري فأكد أن "ما مضى مضى، ولو رجعنا لورا منكون عم نعيش بالأحلام، ولازم نعيش بالواقع.."، وذلك بعد سؤاله عن إذا كان يتمنى أن لا تغادر يارا سوريا.


يذكر أن آخر أعمال يارا صبري كان مسلسل "أوركيديا" من إخراج المخرج السوري الراحل حاتم علي.

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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