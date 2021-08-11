​جان يامان يشارك في مسلسل إيطالي جديد - صورة

الوكيل الإخباري - شارك الممثل التركي جان يامان المتابعين صورة جديدة له وهو يوقع على نص عمل فني جديد، على صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، وكشف من خلال التعليق المرفق أن المسلسل إيطالي يشارك في بطولته الممثلة الإيطالية فرانشيسكا شيليمي، ومن المقرر أن يحمل إسم أرجواني مثل البحر.

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وهذه ليست المرة الأولىالتي يشارك فيها جان بمسلسل إيطالي، حيث أنه

حلّ قبل ذلك كضيف شرف على مسلسل che dio ci aiuti، إلى جانب فرانشيسكا شيليمي أيضاً.



وكشفت المعلومات أن المسلسل مقتبس من قصّة عالمية تحمل إسم Conosci l’estate وينتمي الى فئة الغموض والجريمة، ومن المقرر أن يبدأ التصوير قريباً.





المصدر - الفن