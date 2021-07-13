الثلاثاء 13-07-2021
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الثلاثاء، 13-07-2021 11:39 ص

جمال سليمان برفقة إبنه الوحيد - صورة

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الوكيل الإخباري - شارك الممثل السوري جمال سليمان المتابعين، صورة تجمعه بإبنه الوحيد محمد في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهر جمال وإبنه بالصورة مبتسمين، وأرفق تعليقاً قال فيه: "العيال كبرت وأحلى صحبه مع أبو حميد."


وأثارت الصورة إعجاب الجمهورن وتفاعلوا معها بالتعليقات.


على صعيد آخر، كان أدى جمال سليمان دور البطولة في مسلسل "الطاووس" الذي دخل السباق الدارمي في شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف كريم الدليل بإشراف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز.


وكان شارك جمال بطولة المسلسل معه الممثلتين المصريتين سميحة أيوب وسهر الصايغ.

 


 

المصدر - الفن 








 




 

 


 

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