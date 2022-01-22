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السبت، 22-01-2022 04:41 م

حفل محمد عبده يدخل موسوعة غينس للأرقام القياسية - صورة

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الوكيل الإخباري - أحيا الفنان السعودي محمد عبده، واحداً من أهم الحفلات الغنائية في تاريخ الأغنية العربية ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان "ليلة المعازيم".

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حقق الحفل أول حدث في العالم لـ5 شخصيات بتقنية الهولوغرام في عرضٍ واحد ليدخل بعدها موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

 

يذكر أن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عاد الى السعودية بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة وأصر أن يصعد على المسرح لتسليم التكريم لـ محمد عبده بعد نجاح حفله الذي حضره الآلاف ضمن فعاليات موسم الرياض.

 


 

 

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