حنان مطاوع من الأهرامات تحتفل بذكرى يوم ميلادها - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة حنان مطاوع عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد ميلادها بمفردها، حيث وضعت قالب حلوى صغيراً عليه شمعة واحدة وجلست عند سفح الأهرامات مرتديةً ملابس كاجوال.

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ورغم وجود كلمة Love في الصور، لم يظهر أي شخص بجوار حنان مطاوع، الأمر الذي دفع بعض المتابعين للتساؤل عما إذا كان برفقتها أحد أم لا، في حين علّق الكثيرون مهنئين النجمة بيوم ميلادها، ومتمنين لها حياة سعيدة.









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