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الثلاثاء، 29-09-2020 10:01 ص

راغب علامة يوجه رسالة مؤثرة إلى ابنيه بعدما قررا الهجرة من لبنان

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الوكيل الاخباري - وجه الفنان اللبناني راغب علامة، رسالة مؤثرة إلى ابنيه خالد ولؤي، بعد أن قررا في وقت سابق الهجرة من البلاد بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها، وتدمير منزلهم في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.

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ونشر راغب علامة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الإثنين، صورة جمعته بابنيه خالد ولؤي، قائلًا: "حبي لكم لا يفوقه شيءٌ بالعالم، كما حبّي للوطن.. عمري ما حبّيت تفكروا تتركوا لبنان".


وأضاف: "متأكّد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب، رح ترجعوا تعمّروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة!.. حبّوا وطنكم كما أحببتكم أسّسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم حبّكم فوق الحدود".


وحرص عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مساندة ودعم الفنان اللبناني، حيث قال أحدهم: "الله يحميك ويخليك فوق راسهم ويرجع لبنان الحلو وترجعو كلكم ع وطنكم حب الوطن باقي بولاد الاصل وانت كافحت وماتركت شي يعتب عليك واخر واحد كنت تفكر انك تطلع من هالبلد لكن مجبر اخاك لا بطل بالنهاية السلامه اولا والبلد بالقلب بترجع بس ربنا يخلصنا من زمرة هالفساد، الله يحفظكم وين ماكنتو".  


يذكر أن الانفجار الذي شهده مرفأ ميناء العاصمة اللبنانية بيروت في أغسطس الماضي، أدى إلى تدمير الكثير من واجهات المنازل وعدد كبير من أساسياته، ومنهم منازل لفنانين لبنانيين وسوريين، نظراً لحدوث الانفجار في وسط المدينة، حيث تعرض منزل الفنان اللبناني راغب علامة لأضرار بالغة وكبيرة، وذلك حسب ما نشره نجل الفنان، خالد علامة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.


كما أظهر الفيديو حجم الأضرار التي لحقت بالمنزل الخاص بالفنان راغب علامة من دمار وخراب حيث ملأ الزجاج أرضية المنزل ولحق الأثاث تدمير تام بالإضافة إلى وجود تشققات في الحائط.

 

شاشة نيوز

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