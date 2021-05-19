رد الفنانة ديانا كرزون على ​أفيخاي أدرعي يلهب مواقع التواصل

الوكيل الاخباري - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرتها الفنانة ديانا كرزون على صفحتها تظهر فيها أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي قام بمتابعة صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلقت النجمة الأردنية، قائلة "ما بشرفني متابعتك الي .. عاشت فلسطين حرة عربية من البحر للنهر".



وابدى الناشطون اعجابهم برد الفنانة الاردنية على المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي .

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