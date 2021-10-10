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الأحد، 10-10-2021 02:23 م

روان بن حسين تثير ضجة في حفل لسعد لمجردفي دبي - فيديو

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الوكيل الإخباري - أحيا الفنان المغربي سعد لمجرد حفلاً غنائياً في دبي حضره عدد كبير من محبيه قدم خلاله مجموعة من أشهر الأغاني في مسيرته الغنائية، كان من بينها أغنية :أنت باغية واحد: التي ردد كلماتها الجمهور، كما قام كذلك بغناء أغنية "معلم" و"إنساي .

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وقدم سعد لمجرد العديد من الرقصات مع الأغاني التي قدمها على المسرح كما لوحظ حمله للعلم المغربي لكن المثير للجدل هو تواجد الفاشينيستا والفنانة الكويتية روان بن حسين التي حضرت الحفل وتقدمت نحوه وقامت باحتضانه بشدة، وظهر لمجرد وهو يطبع قبلة على وجنتها، لكن الأحضان بين روان وسعد استمرت إلى أن طبع قبلة على يدها وابتعد قليلاً خلال غنائه.

 

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف روان بن حسين وعبروا عن استيائهم من جرأتها وعدم ممانعتها للأمر، ولفت البعض الآخر إلى استمرارها في احتضانه على الرغم من استمراره في الغناء وابتعاده عنها قليلاً.

 

 

 

المصدر - الفن 

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