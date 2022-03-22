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الثلاثاء، 22-03-2022 04:08 م

روان بن حسين تكشف السبب المفاجىء لوفاة والدتها

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الوكيل الإخباري - خرجت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن صمتها لتقول ان امها توفيت منذ ما يقارب العام جراء خطأ طبي وليس ابداً جراء موت طبيعي على فراشها.

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اشارت روان تزامناً مع يوم الام ان والدتها عانت من الالم لمدة اربعة اشهر متواصلة بعد اجراء طبيبها عملية جراحية لها.

 

العملية ادت الى مضاعفات من تسمم الدم وفشل بعض الاعضاء ما ادخل والدة روان في غيبوبة. قبل المضاعفات الخطيرة كان الدكتور يطمأنهم بأن حالة الوالدة طبيعية حتى تدهورت صحتها بالكامل.

 

اوضحت روان ان المستشفى الخاص الذي كانت ترقد فيه والدتها قرر ارسالها الى مستشفى حكومي خوفاً من المساءلة القانونية، لانهم يدركون ان اهل المريضة قد يرفعون دعوى قضائية ضدهم. واشارت روان ان والدتها قبل ان تتوفى عاشت لأشهر في معاناة كبيرة.

 

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