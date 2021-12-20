شاهد... سلاف فواخرجي تتعرض لحادث خلال التصوير وتفقد نظرها

الوكيل الإخباري - فاجأت النجمة سلاف فواخرجي الجمهور بالإعلان عن تعرضها لحادث خطير خلال تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "عنبر 6" الذي يعرض على شاهد vip، ويشارك فيه مجموعة من النجوم من بينهم صبا مبارك وأيتن عامر وفاطمة الصفي وسلوى محمد علي ورانيا عيسى ورنين مطر وغيرهن.



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وكشفت النجمة السورية في مقابلة مع برنامج Et بالعربي "تعرضت لحادث كبير كتير والله لطف وستر، كنت بالمشهد وكان في ديكور بالسقف، وفي إضاءة وشبك حديد، وأنا في قلب المشهد فك الحديد من السقف ونزل فوق عيني. طبعا كانت من لحظات حياتي الأصعب بكل معنى الكلمة".

وأضافت: "فقدت النظر ساعة كاملة، ونزل كمية دم من إيدي ووشي، وما كنت قادرة أشوف لفترة طويلة، وبشوف كل شيء أبيض والناس بيضا، والناس بتصرخ وتحكي وتركض حوالي".





المصدر - لها