شاهد..عمرو دياب يتعرض لموقف محرج في حفل زفاف

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف تعرض الفنان عمر دياب لموقف محرج خلال إحيائه حفل زفاف، حيث ظهر عمرو في الفيديو وهو يغنّي وخلفه العروس ومن دون قصد داس على فستانها، وهو ما أعاق حركتها فطلبت منه أن يبتعد قليلاً، ليعتذر منها ويتحول الموقف إلى ضحك وكوميديا، وتُكمل العروس وصلة الرقص على أنغام أغاني "الهضبة".



يُذكر أن موقع هيئة الإذاعة البريطانية bbc، كشف في تقرير نشره، تصدُّر الفنان عمرو دياب قائمة الفنانين العرب الذين يستمع إلى أغانيهم الشباب الأوروبي عامة والبريطاني خاصة.

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