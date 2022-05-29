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الأحد، 29-05-2022 03:45 م

شاهد .. منع مخرج كندي من المرور على السجادة الحمراء بمهرجان كان بسبب حذائه

Red-Carpet


الوكيل الإخباري-أعلن المخرج الكندي كيلفن ريدفيرز، أنه مُنع من الظهور على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي فى نسخته الـ 75، لأنه كان يرتدي حذاء تقليديا من نوع “موكاسين”، حسبما قال لوسائل إعلام كندية .

وقال لشبكة “سي بي سي” الكندية: “لقد نشأت على أسسي الثقافية، ولأحذية الموكاسين أهمية كبيرة في هذا الإطار”.

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وأضاف: “أتفهم أن هناك قواعد لباس معينة على السجادة الحمراء، لذلك اعتقدت أني إذا ارتديت بدلة توكسيدو وربطة عنق، وقطعة تظهر أني من السكان الأصليين، فسيكون ذلك مقبولا”.

وأضاف ريدفيرز أن أحذية الموكاسين “تعتبر إلى حد كبير ملابس تقليدية ورسمية” لدى أفراد ثقافات كثيرة في كندا.

وأشار ريدفيرز عبر فيسبوك، إلى أنه "يأمل أن يساعد الحادث في توعية الناس حول العالم بأن الملابس الثقافية للسكان الأصليين مقبولة تماما في الأماكن الرسمية مثل السجادة الحمراء".


 


الفن 

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