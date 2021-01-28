طليقة محمد حداقي تكشف حقيقة علاقة فنانة شهيرة بإنفصالهما

الوكيل الإخباري _ نفت سيدرا الأتاسي طليقة الفنان السوري محمد حداقي ما تم تداوله من انباء حول انفصالها عنه بسبب علاقته بفنانة شهيرة .

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حيث انها قالت :"بكل تأكيد لا علاقة لأي فنانة أو أي أحد بانفصالنا وما حدث أننا جلسنا بكل ود وهدوء ودون أي مشاكل وتحدثنا بكل بساطة وما زال التواصل مستمراً ولم ينقطع أبداً حتى بعد لحظات من انفصالنا".



واضافت :"عندما يحدث معي أي ظرف أو مشكلة أو أمر طارئ فأول ما يخطر لي الاتصال بمحمد لطلب المساعدة وخصوصاً أن عائلتي تقيم خارج سورية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومحمد شخص مثقف وفهيم ومحترم جداً".

المصدر : الفن



