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السبت، 21-05-2022 03:12 م

فنان مصري يصيب 4 أشخاص بحادث سير في الجيزة -صورة

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الوكيل الإخباري-تسبب الفنان المصري مصطفى هريدي، بإصابة 4 أشخاص جراء اصطدام سيارته بسيارة أخرى بمدينة الشيخ زايد في الجيزة ، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات بليغة في مناطق متفرقة من الجسد.

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وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية المصرية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستماع لأقوال الفنان، والاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم ومعرفة سبب الحادث، وفقا لموقع مصراوي.


وفي التفاصيل ، كشفت التحقيقات أن المصابين في الحادث كانوا يستقلون سيارة خاصة ، وأثناء عبورهم مطبا صناعيا فوجئوا بسيارة الفنان تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم، مما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بإصابة شاب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث الفنان مصطفى هريدي، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.


وقال الفنان مصطفى هريدي في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان في منطقة الشيخ زايد 2000، وأثناء سيرة بسيارته فوجئ بسيارة فاصطدم بها من الخلف ما أسفر عن إصابة مستقليها 4 أشخاص، "مكنش قصدي أخبطهم".


وأمرت النيابة التحفظ على السيارات المتسببة في الحادث، لعرضها على مهندس فني لفحصها.

 


 

البيان

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