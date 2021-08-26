الخميس 26-08-2021
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الخميس، 26-08-2021 02:31 ص

فوز الفهد تخفي آثار الوزن الزائد بعد الولادة بملابس فضفاضة

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الوكيل الإخباري - لفتت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد الأنظار بصورة وثّقت من خلالها أول ظهور لها خارج المنزل منذ وضعها طفلها الأول أحمد، من زوجها الملياردير الكويتي عبداللطيف الصراف.

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واختارت الفهد إخفاء الوزن الذي اكتسبته بعد الحمل والولادة، خاصة عند منطقة البطن، فارتدت فستاناً أسود فضفاضاً، ومتوسط الطول مع فتحة صغيرة من الأمام، ونجحت بهذه الإطلالة في الظهور نحيفة وكأنها استعادت رشاقتها بعد الإنجاب.


وجاءت هذه الخطوة بعد الأسئلة التي وصلتها من بعض متابِعاتها عن سبب عدم نجاحها في خسارة الوزن مباشرةً بعد الولادة، لتردّ الفهد بأسلوب علمي وتؤكد أن هذا الأمر طبيعي وسيحتاج بطنها الى بعض الوقت ليعود الى حجمه الطبيعي.


وكتبت فوز الفهد على الصورة: "اليوم أول طلعة لي، بعد مرور ثلاث أسابيع، الوقت يمر سريعاً يابنات"... وسرعان ما تفاعل معها المتابعون، وأشادوا بجمالها وبأناقتها، متمنين أن تُريهم صور طفلها بعد فترة.

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