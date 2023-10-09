الإثنين 09-10-2023
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الإثنين، 09-10-2023 01:24 م

فيديو- احمد الحناوي يوثق اصابته بأحداث غزة : ارعب لحظة بحياتي

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الوكيل الإخباري- وثق الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة، أحمد الحناوي، لحظة تعرضه لإصابة امس الأحد نتيجة للقصف الإسرائيلي الذي ضرب القطاع.

وبالتفاصيل ، حينما كان الحناوي يتجول في شوارع غزة ويوثق حجم الدمار الذي خلفه القصف الاسرائيلي على قطاع غزة  عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، ليتفاجأ بالقصف ويصاب بيده وقدمه.

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وعلق الحناوي على الفيديو قائلاً :" ارعب لحظة بحياتي " 


يذكر ان أحمد الحناوي هو احد المؤثرين البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوثق يومياته ويتابعه أكثر من مليون مستخدم عبر تطبيق "سناب شات".

 

 




 

 


 

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