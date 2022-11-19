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السبت، 19-11-2022 03:03 م

فيديو .. خطوبة الفنانة رنا رئيس من داخل الاستديو

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الوكيل الإخباري-حلقة مختلفة وغير عادية عاشتها رنا رئيس في برنامج معكم منى الشاذلي  والذي يعرض على قناة  CBC المصرية، حيث خرجت رنا من الحلقة وبيدها خاتم الخطوبة،وقد علقت على الموضوع بمجموعة صور على صفحتها في الإنستقرام وكتبت "فرحت عمري و كل حياتي". 

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وفي التفاصيل، حلت رنا رئيس ضيفة على منى الشاذلي وخلال الحديث وجهت الشاذلي سؤال لـ رنا، عن حالتها العاطفية، فأجابت أن هناك مشروع ارتباط قريب، وقبل أن تكمل الكلام خرج الشاب يسري الذي تقصده من بين الجمهور المشارك فى تصوير الحلقة، وعرض عليها الارتباط وأحضر خاتم الخطوبة لترتديه رنا بحضور شقيقاتها وأمام المشاهدين.

وتبين أنها مفاجأة من تحضير  -منى الشاذلي، وكشفت تفاصيلها ،  أنه خلال التحضير للحلقة، أكدت رنا أنها على وشك إعلان خبر خطوبتها على أحد الشباب من خارج الوسط الفني، وبمساعدة شقيقتها وبعد الحصول على إذن والدتها ووالدة العريس، طلب خطيبها يسري تحضير مفاجأة لها فى الأستوديو وطلب يدها أمام كل مشاهدي البرنامج.


وتحدثت رنا خلال الحلقة أيضاً عن بداياتها في التمثيل وقالت أن والدتها كانت معارضة لدخولها الوسط الفني، وتابعت "رغم أن ماما كانت ماكييرة كبيرة، ولها علاقة قوية بالفن والفنانين، لكنها كانت رافضة تماما إني أدخل المجال، هي كانت عاوزاني برة المجال، وكانت أنا رغبتي الأولى التمثيل، فكنت كل ما أشوف حد أروح أقوله يقولها إنها توافق إني أمثل، وكنت ساعتها في أولى ثانوي".

 

 

 

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