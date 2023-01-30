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الإثنين، 30-01-2023 04:03 م

فيلم "باتان" بطولة شاروخان يحطم ارقام قياسية في الهند

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الوكيل الإخباري-حطم الفيلم الهندي الجديد "باتان" الذي يؤدي الدور الرئيسي فيه النجم شاروخان الأرقام القياسية في شباك التذاكر الهندي بعد انطلاق عروضه الأسبوع الفائت، مما أنعش الصناعة البوليوودية التي عانت أخيراً نتائج سيئة.

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وحقق "باتان" للمخرج سيدهارت أناند أعلى مداخيل على الإطلاق لفيلم هندي في اليومين الأول والثاني من عروضه في الهند.

وأفاد المحلل تاران أدارش عبر تويتر الأحد بأن الفيلم حقق 2,5 مليار روبية (30 مليون دولار) في الأيام الخمسة الأولى لعرضه في دور السينما.


وتجاوزت قيمة مبيعات التذاكر في العالم مليار روبية (13,7 مليون دولار) في ثلاثة أيام، بحسب شركة "ياش راج فيلمز" التي أنتجت الفيلم.


وكان الجمهور يترقب إطلاق "باتان"، وهو أول فيلم من بطولة شاروخان منذ أربع سنوات.

ويؤدي الممثل البالغ 57 عاماً، والذي يطلق عليه معجبوه في كل أنحاء الهند لقبي "الملك خان" و "بادشاه"، دور البطولة إلى جانب الممثلة ديبيكا بادوكون وممثل أفلام الحركة جون أبراهام.
 
وتعاني أفلام بوليوود الناطقة بالهندية صعوبات كبيرة منذ إعادة فتح دور السينما بعد الجائحة.

 

زهرة الخليج

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