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السبت، 23-03-2024 01:20 م

قتل والدته وتاب.. مشهد مؤثر في 'ولاد بديعة' يخطف الأضواء

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الوكيل الإخباري - تتصدر حلقات المسلسل السوري "ولاد بديعة" ترند منصات مواقع التواصل، إذ تحظى أحداث العمل الرمضاني بمتابعة واسعة من قبل الجماهير العربية، وسرعان ما حصدت أحداث حلقة الجمعة تفاعلاً واسعاً عبر "إكس"، بعد محاولة قتل مختار لوالدته.

وحملت الحلقة أحداثاً مشوقة ومتسارعة، من بينها وفاة "أبو الوفا" الذي يؤدي شخصيته الفنان تيسير إدريس، دون دخوله في خلافات مع الأشقاء "مختار وشاهين وياسين"، أو الكشف عن مكان الشريط المصّور الذي يحتوي على إهانة "شاهين وياسين" لـ"أبو هديل".

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ويقوم "مختار"، الذي يؤدي دوره الفنان محمود نصر، بمحاولة قتل والدته "مها" في المستشفى، حيث يُطفئ بعض المعدات الطبية الموصولة بها، ثم يتراجع بشكل فوري، ويُعيد تشغيل المعدات، وينجرف إلى حالة نفسية سيئة، ليقرر بعد ذلك اللجوء إلى الشيخ، معلناً توبته.


وتصدر مشهد توبة "مختار" "ترند" منصة "إكس"، إذ تفاعل متابعو العمل مع أداء الفنان في ولاد بديعة.

 

وحاز مشهد حزنه على وفاة والدته إعجاب الكثيرين، مُعلقين أنه "مشهد حقيقي وواقعي"، حيث كتبت مغردة على "إكس" "تمثيل محمود بمشهد وداع والدته في المستشفى، تجد نفسك بلا وعي تعيش معه تلك الأحاسيس العميقة والمؤلمة".

 

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