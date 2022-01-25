الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 01:14 م

لقاء عفوي مع حلا الترك في كواليس كليبها الجديد

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الوكيل الإخباري - تواصل الفنانة حلا الترك الترويج لأغنيتها الجديدة "أنا مجنونة" عبر حساباتها على السوشيال ميديا، واحتفلت أخيراً بالنجاح الكبير الذي حققه فيديو الكليب وكانت في غاية السعادة.

ورصد برنامج Et بالعربي كواليس تصوير الكليب الجميلة التي تمت في أكثر من موقع في دبي، وتحدثت النجمة البحرينية عن الأجواء واختياراتها الفنية الجديدة، مؤكدة أنها باتت في مرحلة المراهقة وبالتالي اختياراتها ستكون مختلفة وبأفكار جديدة وتناسب شخصيتها، وتسعى لتقديم شكل فني جديد، واصفة الكليب "شيء جميل ومجنون".

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