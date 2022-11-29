الثلاثاء 29-11-2022
الوكيل الاخباري

صرف مستحقات المنح والقروض لطلبة هذه الجامعات - أسماء

الأوقاف توضح حول فيديو خطيب جمعة أساء لدولة قطر بعمان

رئيس بلدية الظليل يؤكد أهمية مشروع التكيف الاجتماعي

مصفاة البترول: تعبئة 621 ألف أسطوانة غاز خلال 4 أيام

في تقرير موسع على "الوكيل الإخباري": إلغاء وزارة العمل.. توجه ينذر بتفاقم عمل الأطفال في الأردن

حقيقة سقوط مواطن بمنهل في الزرقاء- صور

الخصاونة يقرر تشكيل فريق وزاري لمتابعة قضايا المواطنين في المحافظات

إدخال 3 من مصابي حادث طريق جرش – الزرقاء للعناية المركزة

الأمم المتحدة : الشحن البحري العالمي في خطر

رئيس محكمة الجنايات يمدِّد حظر النَّشر في جريمة قتل بجرش

الثلاثاء، 29-11-2022 03:10 م

محمد حماقي يفتتح مهرجان دبي للتسوق ديسمبر المقبل

33


الوكيل الإخباري-أعلن الفنان المصري، محمد حماقي، عن إحيائه الحفل الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوق، الذي يقام في الفترة من 15 ديسمبر المقبل، وحتى 29 يناير 2023.

اضافة اعلان


ويقام الحفل مساء الجمعة 16 ديسمبر، في دبي ، ومن المقرر أن يغني في نفس الليلة النجم أحمد سعد.

وتراوح تذاكر حفل محمد حماقي بين 150 و1600 درهم، مقسمة للفئات التالية: 150، 200، 300، 500، و1600 درهم.


يشار إلى أن محمد حماقي طرح، مؤخراً، عدداً من الأغاني الناجحة، منها "قلبى حبك جداً"، التي تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم. كما طرح أغنية "أدرينالين"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، وهي الأغنية التي تجاوزت 14 مليون مشاهدة على "يوتيوب". "زهرة الخليج"

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-11-29 at 14.17.58

اليوم .. صوت الأردن عمر العبداللات في قطر

ff9d2529-1659043784_نادين-نسيب-نجيم-تشوق-الجمهُور-بصورة-من-صالون-زهرة-2-800x600-1

الكشف عن هوية خطيب النجمة نادين نسيب نجيم .. صور

000_1MF9EP_0

مصدر يكشف تفاصيل جديدة بقضية منة شلبي

24-07-22-438226418

شاهد .. اطلالة عفوية للفنان تيم حسن رفقة زوجته وفاء الكيلاني ونجله ورد

11

أمير عموري نجم ذا فويس كيدز يدخل القفص الذهبي .. صور

1662816075nylVR

نادين نسيب نجيم حديث الجمهور بعد ظهورها الأول برفقة خطيبها

أخبار متعلقة
6723751-1188440500

جولة في منزل محمد حماقي في مصر -صور