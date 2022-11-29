محمد حماقي يفتتح مهرجان دبي للتسوق ديسمبر المقبل

الوكيل الإخباري-أعلن الفنان المصري، محمد حماقي، عن إحيائه الحفل الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوق، الذي يقام في الفترة من 15 ديسمبر المقبل، وحتى 29 يناير 2023.

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ويقام الحفل مساء الجمعة 16 ديسمبر، في دبي ، ومن المقرر أن يغني في نفس الليلة النجم أحمد سعد.



وتراوح تذاكر حفل محمد حماقي بين 150 و1600 درهم، مقسمة للفئات التالية: 150، 200، 300، 500، و1600 درهم.



يشار إلى أن محمد حماقي طرح، مؤخراً، عدداً من الأغاني الناجحة، منها "قلبى حبك جداً"، التي تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم. كما طرح أغنية "أدرينالين"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، وهي الأغنية التي تجاوزت 14 مليون مشاهدة على "يوتيوب". "زهرة الخليج"

