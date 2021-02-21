الأحد 21-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رئيس الوزراء : نحن في مرحلة حرجة

مسؤولون يؤكدون متابعة وفحص مياه الشرب عدة مرات قبل وصولها إلى المواطن

التنمية توزع قسائم شراء على أسر عفيفة

أنباء عن إحالة مدرسة خاصة إلى المدعي العام

التربية لـ الوكيل : التعلم عن بُعد سيبقى وبلاغ رئيس الوزراء للأمور التشريعية فقط

ترجيح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 23

المرحلة الحالية تتطلب بيع جهاز فحص كورونا في الصيدليات - فيديو

لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها التي قدمت إلى الأردن ؟

متى تنتهي أزمة كورونا؟.. خبير أميركي يضع "تاريخا سعيدا"

الأحد، 21-02-2021 01:26 م

مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

746cb23f-2a90-48c7-959f-a11e2a1c9d75_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري - أزمة كبرى يتعرض لها الإعلامي المصري تامر أمين، بعد هجومه على أهل صعيد مصر، واتهامهم بالتسبب في الزيادة السكانية، وكونهم يقومون بإلحاق الذكور بالورش، فيما تذهب الفتيات للعمل كخادمات في القاهرة.

تصريحات تامر أمين تسببت في أزمة كبرى وغضب كبير من قبل المصريين، ما دفع الإعلامي المصري لتقديم اعتذار فوري عن الأمر، وحاول مرارا وتكرارا أن يستجدي تعاطف المتابعين.

إلا أن حملة الغضب كانت واسعة، وتسببت في إيقاف برنامجه من قبل شبكة تلفزيون "النهار"، وحذف المقطع المسيء، كما أعلن المجلس الأعلى للإعلام تحويله للتحقيق.

اضافة اعلان

ولم تمر ساعات على الأمر حتى توالت العقوبات على الإعلامي المصري، وبدأت من قبل شبكة تلفزيون النهار، التي قررت خصم راتب شهر من الإعلامي المصري، على أن يتم التبرع بالمبلغ لصالح مؤسسة خيرية، كما قررت الشبكة تحويل الإعلامي لتحقيق داخلي.


وبعدها بساعات، أعلنت نقابة الإعلاميين سحب وإلغاء تصريح مزاولة المهنة الخاص بتامر أمين، وذلك بعد تحقيق دام لأكثر من ثلاث ساعات.


وأقرت النقابة بأن الإعلامي المصري خالف أكثر من مادة في ميثاق الشرف الإعلامي، لذلك جاء القرار في النهاية بسحب وإلغاء تصريح مزاولة المهنة.


من جهته، أوضح نقيب الإعلاميين في مصر طارق سعدة، في تصريحات صحافية أن قرار إلغاء تصريح مزاولة المهنة الذي صدر ضد تامر أمين هو الأول من نوعه الذي تصدره النقابة.


وما زال تامر أمين في انتظار التحقيق في بلاغات قدمت ضده إلى المحكمة، من أجل البت والتحقيق فيها، كما أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن غضبهم من تصرفه وهددوا بالتصعيد.

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4134723_1558382017

تدهور الحالة الصحية لوالدة رضوى الشربيني بعد اصابتها بكورونا!

مسلسل لؤلؤ 09

مي عمر توجه رسالة بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ!.. فيديو

5e3f0f2b421aa95d815b9648

أحدث ظهور للفنان لطفي لبيب بعد أزمته الصحية.. صورة

14179Image1

تصريحات للفنان المصري صلاح عبدالله ومعاناته قبل الشهرة

B80236B9-4082-48E6-8617-F72775A4FD39

بعد نجاحه في مسلسل لؤلؤ.. محمد الشرنوبي يوجه رسالة لزوجته

151789204484812300

تطوّر غير متوقع في قضية غسيل أموال المشاهير!