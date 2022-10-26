مسلسل 'جميلة' يجمع ريهام حجاج وسوسن بدر في رمضان 2023

الوكيل الإخباري - على هامش تكريمه من قبل مهرجان الفضائيات العربية كشف المؤلف أيمن سلامة أنه من بداية المهرجان وهو يكرم فيه، فقد سبق وحصل على جوائز عن مسلسل "سبق الإصرار" في العام 2012 والعام 2013 كرم عن مسلسل "حكاية حياة".

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أضاف "هذه السنة نكرم عن "يوتيرن" وأنا حريص على المشاركة بالمهرجان كونه من المهرجانات المهمة".

وكشف أيمن عن اسم مسلسل ريهام حجاج الذي يحمل عنوان "جميلة" وهو تعاونهما الثالث معًا"، قائلا "أنا فخور أن هذا العمل الثالث الذي يجمعنا معا، فقد سبق وقدمنا معا "لما كنا صغيرين " مع محمود حميدة، خالد النبوي ونخبة كبيرة من الفنانين".

تابع "هذه السنة عملنا "يوتيرن" مع مجموعة فنانين كبار وهذه السنة "جميلة" ولغاية الآن ستشارك كل من سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي بالعمل".



يذكر أن ريهام حجاج في "يوتيرن" تعرضت لبعض الإنتقادات على أدائها في العمل الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وبعد مرور أيام على انتهاء المسلسل ردت ريهام للمرة الأولى على الانتقادات التي طالتها في العمل وقالت في تصريح لـ"اليوم السابع" وقتها "أنا أقابل هجوماً عنيفاً منذ أربع سنوات، وتحديداً منذ أن تزوجت".

وأكدت ريهام أنها راضية عن أعمالها، وقالت في التصريح نفسه الذي جاء خلال احتفال قسم الفن في "اليوم السابع" بنجاح مسلسل "يوتيرن"، حيث حضر الاحتفال كل من ريهام وعبير صبري والسيناريست أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز وغيرهم من المشاركين في العمل.





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