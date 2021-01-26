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الثلاثاء، 26-01-2021 12:11 م

معتصم النهار يصدم متابعيه بقرار الابتعاد عن الوسط الفني

معتصم-النهار


الوكيل الإخباري _ اعلن الفنان السوري معتصم النهار عن قرار غير متوقع فيما يخص عمله بالوسط الفني، وهو ما أثار صدمة لدى متابعيه حيث أنّه يرغب بأخذ إجازة لفترة طويلة قد تصل إلى عام أو عامين.

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كما اشار الى أنّه لم يكن يريد تصوير عدد من الأعمال الفنية في العام الماضي ، الا ان الظروف أجبرته على ذلك.

وقال  النهار: ” الموضوع كان خارج إرادتي ومو بإيدي، لأن كورونا هي اللي لخبطت كل الحسابات، يمكن في عالم ظبط حساباتها بكورونا، بس بالنسبة إلي الحسابات الزمنية والالتزامات مع المحطات كلها تكركبت”.


مؤكدا بأنّه فور الانتهاء من تصوير مسلسل “خرزة زرقة” ستبدأ إجازته في العمل ، وسيستطيع قضاء وقت ممتع مع عائلته. 

 

المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

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