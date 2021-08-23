نبيل شعيل يعيش اسوأ ايامه في ألبومه الجديد

الوكيل الإخباري - كشف الفنان نبيل شعيل عن تفاصيل الـ ميني ألبوم الذي يستعد لطرحه تحت عنوان يقولون .

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ويتضمن الألبوم ثلاثة أغنيات، وفي هذا الشأن قال شعيل يتضمن ألبومي الجديد ثلاث أغانٍ مختلفة في أجوائها، إذ كنت حريصاً من خلالها على التنويع لتكون بمثابة هدية مني إلى جمهوري في كل أرجاء الخليج العربي والوطن العربي.



وتحمل الأغنيات العناوين التالية : يقولون، أتحراك، أسوأ أيامي.



الجدير بالذكر، أن شعيل كان قد طرح في شهر اذار/ مارس الماضي أغنية حملت عنوان عطوه جوه، من كلمات جبل وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين

حديث شعيل جاء في مقابلة لجريدة الراي الكويتية.

المصدر - الفن

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