نجوم الفن يعبرون عن حزنهم على ضحايا اعصار "دانيال"

الوكيل الإخباري- تعاطف العشرات من نجوم الفن والمشاهير مع العائلات الليبية المنكوبة جراء إعصار "دانيال" الذي خلّف 150 قتيلا.

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وتوجه العديد من المشاهير بالدعاء للشعب الليبي، ونشروا صورًا ومقاطع فيديو للأمطار الغزيرة والسيول التي ألحقت أضرارًا كبيرة وفادحة بالبنية التحتية والممتلكات، فيما يتواصل البحث عن عدد من المفقودين.



ونشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورتين من إعصار "دانيال" في ليبيا" وزلزال المغرب، وكتبت عبر منصة إكس: "اللهم إننا نسألك باسمك الأعظم يالله أن تلطف بحال اخواننا وأهلنا في ليبيا حسبي الله ونعم الوكيل… قلوبنا معكم ومع المغرب".



وعلقت الممثلة ماغي بوغصن: "ألطف يا رب بأهلنا في #ليبيا من الاعصار المدمّر رحمتك يا رب".



كما علق الفنان ناصيف زيتون: "الله يحمي ويحفظ #ليبيا وشعبها … قلوبنا معكم".



وكتبت نوال الزغبي: "يا رب تحمي ليبيا وأهلها". والأمر ذاته بالنسبة للفنانة يارا التي قالت: "اللهم احفظ ليبيا وشعبها وكُن معهم".



وعلقت الفنانة رحمة رياض: "اللهم ألطف بأهلنا في ليبيا أحفظهم بحفظك وكن لهم عونًا ونصيرًا يا ربّ العالمين".





فوشيا