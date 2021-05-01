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السبت، 01-05-2021 12:10 م

نيللي كريم تنهار من البكاء على الهواء عند تذكرها أكثر لحظة كسرتها في حياتها

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الوكيل الاخباري - انهارت الفنانة المصرية، نيللي كريم، ولم تتمالك دموعها، الجمعة، عند تذكرها تفاصيل أكثر لحظة كسرتها في حياتها، فيما كشفت عن ردها على المخرج الراحل، يوسف شاهين، عندما طلب منها إجراء عملية تجميل لأنفها.

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وقالت في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" إن أكثر لحظة كسرتها في حياتها عندما أصيبت والدتها الروسية بجلطة في المخ، مشيرة إلى أن ذلك حدث وقتما كانت مع نجلها في إيطاليا.


وتابعت أنه فور تلقيها نبأ إصابة والدتها سارعت بالطيران عائدة إلى مصر لكي تكون بجوارها، وتبين لها أن والدتها أصيبت بالجلطة وقتما كانت تقلي بطاطس على النار، وزحفت على بطنها حتى نجحت في إطفاء البوتاجاز، ولكن بعد أن امتلأ المنزل بالدخان، وكان برفقتها ابنتها كندة، التي كان عمرها وقتها 3 سنوات.

 


وأردفت نيللي كريم باكية في البرنامج أنها عندما زارت والدتها في المستشفى لأول مرة انهارت، وذلك لأنها لم تعتد أن تراها وهي في موقف ضعيف، خاصة وأنها دائما ما كانت امرأة قوية في حياتها.

من ناحية أخرى، كشفت نيللي كريم في الجزء الثاني من لقائها مع "شيخ الحارة والجريئة"، اليوم الخميس، أن المخرج المصري العالمي، يوسف شاهين، طلب منها إجراء عملية تجميل في أنفها، قبل أن يرشحها للمشاركة في فيلمه "اسكندرية نيويورك".


وأضافت أنه بعد عقد شاهين جلسات دردشة معها في مكتبه، طلب منها تجميل أنفها، لترد عليه أنها ستوافق على فعل هذا لو أجرى هو عملية تجميل لأنفه.


كما نفت نيللي كريم لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مزاعمه بشأن حدوث خلاف بينها وبين الفنان المصري، آسر ياسين، وهو ما أدى إلى إلغاء تصوير الجزء الثاني من مسلسلهما الناجح لرمضان 2020 "بـ100 وش". 


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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