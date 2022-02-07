وفاة المخرج المصري أحمد يحيى

الوكيل الإخباري - أحمد يحيى المخرج المصري توفي اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 75 عامًا، تاركًا رصيد فني ضخم مليء بالأعمال التي تعد علامة مميزة في تاريخ السينما المصرية.





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وأعلن الخبر الحزين معتز يحيى شقيق المخرج الراحل عبر حسابه على فيسبوك وكشف عن مكان الجنازة، فكتب: "انتقل الى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيى.. الدعاء له بالمغفرة والرحمة.. الدفن بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي اليوم".



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