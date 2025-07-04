الجمعة 2025-07-04 10:51 م
 

"يشبه جده".. أول لقطات منشورة لحفيد ترامب من صهره اللبناني - صور

حفيد ترامب من صهره اللبناني
حفيد ترامب من صهره اللبناني
 
الجمعة، 04-07-2025 10:24 م
الوكيل الإخباري-   شاركت تيفاني ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أخيرًا أول صور لمولودها الصبي، من زوجها رجل الأعمال اللبناني مايكل بولس.اضافة اعلان


وفي صورة خاصة نُشرت ضمن مجموعة صور على "إنستغرام" يوم الخميس، ظهرت تيفاني مرتدية رداء مزينًا باللؤلؤ الأبيض وهي تحمل ألكسندر على كتفها، كاشفة عن عينيه الواسعتين وشعره الكثيف.

وفي لقطة أخرى، انحنت إلى جانب زوجها مايكل بولس بينما كانا ينظران إلى طفلهما بحب. وأظهرت صورة ثالثة ألكسندر الصغير ملفوفًا في بطانية مع دمية دب صغيرة.

كما بدت الأم الجديدة مبتسمة في سلسلة الصور، معبّرة عن سعادتها بوصول طفلها. وعلّقت على الصور العاطفية قائلة: "حب حياتنا، ATB"، في إشارة إلى اسمه "ألكسندر ترامب بولس".

ويُعد ألكسندر الحفيد الحادي عشر للرئيس دونالد ترامب، الذي تولى منصبه للمرة الثانية في يناير، وأعلن تيفاني وبولس عن ولادته عبر إنستغرام في 15 مايو.


Image1_720254222426872852541.jpg
Image2_720254222426872852541.jpg
Image3_720254222426872852541.jpg
Image4_720254222426872852541.jpg

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

حرائق ضخمة

عربي ودولي حرائق ضخمة تدفع السلطات إلى إخلاء قرى في محافظة اللاذقية

حفيد ترامب من صهره اللبناني

فن ومشاهير "يشبه جده".. أول لقطات منشورة لحفيد ترامب من صهره اللبناني - صور

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل الحاج عدنان سالم أحمد العرموطي في ذمة الله

خيام النازحين في غزة

عربي ودولي حماس تسلم الوسطاء ردها على مقترح الهدنة.. ومسؤول مطلع يصفه بـ"الإيجابي"

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد

عربي ودولي هل تتمكن فرنسا من القبض على الأسد بعد ما ارتكبه .. إليك التفاصيل

تعيش غزة أزمة إنسانية طاحنة

عربي ودولي تعرف على أبرز بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة

جنود في الجيش الهندي في موقع عسكري بإقليم كشمير المتنازع عليه

عربي ودولي جنرال هندي: الصين زوّدت باكستان بمعلومات لحظية خلال الحرب الأخيرة

تعبيرية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع وتسجل خسائر أسبوعية



 
 





الأكثر مشاهدة