"يشبه جده".. أول لقطات منشورة لحفيد ترامب من صهره اللبناني - صور

وفي صورة خاصة نُشرت ضمن مجموعة صور على "إنستغرام" يوم الخميس، ظهرت تيفاني مرتدية رداء مزينًا باللؤلؤ الأبيض وهي تحمل ألكسندر على كتفها، كاشفة عن عينيه الواسعتين وشعره الكثيف.
وفي لقطة أخرى، انحنت إلى جانب زوجها مايكل بولس بينما كانا ينظران إلى طفلهما بحب. وأظهرت صورة ثالثة ألكسندر الصغير ملفوفًا في بطانية مع دمية دب صغيرة.
كما بدت الأم الجديدة مبتسمة في سلسلة الصور، معبّرة عن سعادتها بوصول طفلها. وعلّقت على الصور العاطفية قائلة: "حب حياتنا، ATB"، في إشارة إلى اسمه "ألكسندر ترامب بولس".
ويُعد ألكسندر الحفيد الحادي عشر للرئيس دونالد ترامب، الذي تولى منصبه للمرة الثانية في يناير، وأعلن تيفاني وبولس عن ولادته عبر إنستغرام في 15 مايو.
روسيا اليوم
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