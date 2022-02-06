ياسمين صبري تنقل حياتها عبر تلفزيون الواقع

الوكيل الإخباري - رغم أنها خرجت قبل أيام لتنفي توقف مسلسلها الرمضاني، لم تبدأ ياسمين صبري حتى الآن بأي تحضيرات خاصة بعملها الدرامي لرمضان 2022، ويبدو أن لديها مشروعاً آخر نكشف عن تفاصيله من خلال نواعم.

اضافة اعلان

تنضم ياسمين صبري لنجمات البرامج الواقعية، حيث علمت نواعم أنها وافقت مبدئياً على تقديم برنامج واقعي عبر شاشة إحدى المنصات الشهيرة، ويشهد البرنامج حياة ياسمين اليومية وسفرياتها الخاصة واجتماعاتها مع الماركات العالمية التجارية.

ويتردد أن أول حلقة تنطلق من باريس أثناء وجود ياسمين صبري لتصوير حملة إعلانية لماركة Cartier التي ستكون الراعي الرسمي للبرنامج.





وتحاول حالياً المنصة التفاوض معه وعرض كافة الحلقات التي سيتم ذكر اسمه فيها قبل إذاعتها أو حذفها نهائياً، ومن المقرر أن يحمل البرنامج اسم ياسمين صبري.

نواعم

اظهار أخبار متعلقة

