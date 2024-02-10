40 نجمة عالمية على غلاف مجلة فوغ الأخير

الوكيل الإخباري - بدءاً من عارضات الأزياء مروراً بنجمات هوليوود الكبار وأيقونات البوب والموضة ووصولاً بأبطال الرياضة، اجتمعت 40 نجمة عالمية في نيويورك لالتقاط صورة "مرة واحدة في العمر"، على غلاف العدد الأخير من مجلة "فوغ" البريطانية.



ويجمع الغلاف الختامي من المجلة البريطانية تحت إشراف إدوارد إنينفول، عارضات الأزياء، ونجمات هوليوود الكبار، وأيقونات البوب، وسواهنّ من عاشقات الموضة اللواتي عمل معهنّ، مثل أوبرا وينفري، نعومي كامبل، وسيندي كروفورد، ومايلي سايروس، وليندا إيفانجيليستا، وجين فوندا، ودوا ليبا، وكايت موس، وسيرينا ويليامز، وفيكتوريا بيكهام.

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تم تصوير النساء الأربعين في مدينة مانهاتن الأمريكية بواسطة ستيفن ميزل للغلاف ونيد روجرز للصفحات الداخلية، وفقاً لشبكة "سي إن إن".



وسافرت جميعهن من لندن، وباريس، وميلانو، ولوس أنجلوس، وأماكن أخرى كي يكنّ جزءاً من هذا العمل التاريخي، بحسب ما أوضحه إنينفول.

وقال: "عندما تعلّق الأمر بعددي الأخير، كنت أعلم أنّ الغلاف سيكون مخصصًا للنساء! لقد شكلت النساء مجموعة فوغ البريطانية منذ حوالي 108 أعوام، ومن المؤكد أن كان لهن تأثير كبير خلال فترة عملي التي امتدت لست سنوات هنا، ناهيك عن إدارتي وتوجيهي طوال حياتي بأكملها".

وأضاف: "كان واضحاً لنا جميعاً في الفريق أنه لا يمكن لأي امرأة، أو ينبغي لها أن تلخص هذه السنوات القليلة الماضية للمجلة. كنا بحاجة إلى مجموعة، تعتمد على القوة الجماعية لإحياء ما آمل أن تكون فترة جريئة وتخريبية وتطورية في تاريخ فوغ".



وتابع: "بينما أتولى منصبي الجديد كمستشار إبداعي وثقافي عالمي لشركة Condé Nast لـ Vogue، فأنا مصمم على الاستمرار في دعم مجموعة مذهلة من الأصوات في مجال الموضة والإعلام… إننا نقول ذلك دائمًا، لأنه يجب دائمًا أن يقال: لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به".

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