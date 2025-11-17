الثلاثاء 2025-11-18 12:06 ص
 

الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية "التصريحات الخطيرة والتحريضية" ضد الرئيس والقيادة

الإثنين، 17-11-2025 11:42 م

الوكيل الإخباري- أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا حملت فيه الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية التصريحات الخطيرة والتحريضية لما يسمى بوزير الأمن الإسرائيلي" ضد الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية التصريحات بمثابة "دعوة صريحة للمس بحياة قائد الشعب الفلسطيني وأعضاء القيادة".

وقالت الرئاسة الفلسطينية في البيان: "نعبر عن إدانتنا الشديدة، ورفضنا القاطع لمثل هذا التحريض الخطير الذي يشجع على القتل، ويمثل دعوة للمستوطنين لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأضافت: "نطالب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف والتوتر، وتعطيل فرص نجاح عملية السلام الجارية حاليا والتي تعمل عليها جميع الدول العربية والمجتمع الدولي مع الإدارة الأمريكية".


وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

