حالات تسمم طلاب مدرسة في إربد.. والسبب سندويشة فلافل !#برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/Z27gwp2ULl— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 17, 2025
-
أخبار متعلقة
-
السرعة لحظة.. والندم عمر
-
جبل متصدع ينذر بكارثة في عمان !
-
إشارة المحطة تُطيل انتظار السائقين.. والأمانة توضّح
-
الأشغال تضبط سارقي مناهل من الشارع بطريقة لا تخطر على البال !
-
شكاوى على أعمدة غير مضاءة.. من المسؤول؟
-
مضايقات الشباب أمام مدارس البنات.. ولي أمر يروي ما حدث مع ابنته
-
مشهد يعيق رؤية السائقين.. مين قبل الإشارة ولا العمود؟
-
ولي أمر طالبة يشكو من منهاج "ناقص".. والتربية توضح