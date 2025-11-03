الإثنين 2025-11-03 10:49 ص
 

2524 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

مجموعة من الخضروات والفواكه
مجموعة من الخضروات
 
الإثنين، 03-11-2025 08:42 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2524 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 755 طنا، والورقيات 322 طنا.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و25 قرشا، والبصل الناشف 15و35 قرشا، والبطاطا 10و25 قرشا، والبندورة 8 و20 قرشا، والجزر 50 و70 قرشا، والخيار 10و25 قرشا، والزهرة 10و25 قرشا، والليمون 60 و140قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ااا

فيديو الوكيل ازدياد عمليات الاحتيال والغش بسبب مواقع التواصل الاجتماعي

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول اليوم

ا

منوعات مصرع عامل ماليزي في هجوم مفاجئ لفيل بري

ل

منوعات ذعر في فلوريدا بعد تسلل ثعبان إلى سيارة (فيديو)

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، قرارا عسكريا يقضي باقتلاع أشجار من أراضي قريتي راس كركر، وكفر نعمة غرب رام الله. وينص القرار على إزالة واقتلاع الأشجار من مناطق (الوجه الغربي وجبل الريسن في

فلسطين سلطات الاحتلال تصدر قرارا باقتلاع أشجار من أراض غربي رام الله

مديرية الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني: إسعاف 1535 حالة والسيطرة على 90 حريقا خلال 24 ساعة

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاثنين

ادارة السير

أخبار محلية تنويه امني الى جميع السائقين



 
 



الأكثر مشاهدة