2524 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و25 قرشا، والبصل الناشف 15و35 قرشا، والبطاطا 10و25 قرشا، والبندورة 8 و20 قرشا، والجزر 50 و70 قرشا، والخيار 10و25 قرشا، والزهرة 10و25 قرشا، والليمون 60 و140قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاثنين
-
البنوك ترفض 77 ألف طلب قرض جديد في تسعة أشهر
-
80 مليون دولار صادرات "صناعة إربد" الشهر الماضي
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
الأردن يرفع سعة تخزين الحبوب في الغباوي والموقر والقطرانة والمفرق
-
80 مليون دولار صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي بانخفاض 20%
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة تمويلية لدعم الأردن بقيمة 228 مليون يورو لـ 3 أعوام