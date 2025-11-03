2524 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2524 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 755 طنا، والورقيات 322 طنا.

